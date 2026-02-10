女優の八木莉可子（24）が10日、12日に東京・代官山にオープンする高級ブランド、ディオールの新コンセプトストア「ディオールバンブーパビリオン」オープンイベントに出席した。店舗内にある日本庭園が印象に残ったと語り「立派な松、梅、ツツジなどがあって、龍のような形をしていたり、力強い美しい植物だらけで、お気に入りですね」と話した。まもなく迎えるバレンタインデーの思い出も明かし「チョコスコーンをたくさん作