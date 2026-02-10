ミラノ・コルティナ五輪、アイスダンスのアリソン・リードの行動が話題ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのアイスダンス・リズムダンスが9日（日本時間10日）に行われた。日本勢の出場はなかったが、ある選手のとった行動に日本のフィギュアファンが涙した。リトアニア代表として出場したアリソン・リードは演技後のキス・アンド・クライであるものを手にしていた。両手で大事にそうに持っていたのは、兄のクリス・