ミラノ・コルティナ五輪のモーグルは10日開幕ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・モーグルが10日からスタートする。競技開幕に合わせて、現地で解説を務めることを報告した人物に「待ってました」「楽しみです」などと注目が集まっている。やはりモーグルといえばこの人だ。「いよいよ明日からモーグル日本代表の闘いが始まります！私は、モーグル競技全ての解説を努めさせていただきます」と自身のSNSに投稿し