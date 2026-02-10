BRUNOは、A4スペースに収まるコンパクトサイズの電気圧力鍋「デイリー圧力クッカー」を2026年2月24日（火）に発売します。カラーはグレージュ、チャコールの2色。実売価格は1万4300円（税込）。 「デイリー圧力クッカー」（グレージュ） 「デイリー圧力クッカー」（チャコール） 発売に先駆けて、BRUNO直営ECサイトでは2026年2月10日（火）より先行予約を受付開始しています。 記事のポイント 収納しやすいコンパ