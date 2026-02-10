レンタカーの返却期限が過ぎた後も返さず約11カ月乗り回したとして、自称自営業の男が逮捕されました。 横領の疑いで逮捕されたのは、住所不定の自称自営業の男（28）です。 警察によりますと男は去年3月、名古屋市天白区の店舗でレンタカーを1週間借りる契約をしたにもかかわらず、返却期限が過ぎた後も返さずに約11カ月乗り回した疑いが持たれています。 男は警察の調べに対し「間違いありません」と容