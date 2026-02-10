警察によりますと、10日午後2時すぎ、福岡県久留米市東合川の住宅で「連絡が取れないので家に来てみたら、血まみれで倒れている」と関係者から110番通報がありました。警察が駆けつけ、家の中で女性2人が死亡しているのを発見しました。2人には刺し傷があるということです。この家には40代の女性と10代の娘が2人で住んでいて、現在、連絡が取れておらず、警察は死亡したのは、この親子の可能性があるとみています。通報したのは、