現代美術家の会田誠が10日にX（旧Twitter）で、日の丸を連想させる布を泥だらけにした自身の過去作品の写真を公開。高市早苗首相が創設に意欲を示している「国旗損壊罪」に絡めた皮肉ポストを投稿したものの、Xからはツッコミが集まっている。 「国旗損壊罪」は日本の国旗を破損したり汚したりした場合に刑事罰が課せられる罪。外国を侮辱する目的で外国の国旗を破損した場合に適用される「外国国章損壊罪」はすでに定められてい