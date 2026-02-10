中道改革連合の野田共同代表は10日、衆院選で当選した立憲民主党出身の議員らと会合を開き、今後の党のあり方などについて意見を交わしました。中道改革連合の野田共同代表は「忌憚のない意見を聞きたい」などとして、衆院選で当選した立憲民主党出身の議員らに声をかけ、会合を開きました。出席者によりますと、衆院選や今後の党のあり方などについて意見を交わしたということです。中道改革連合は11日、衆院選で当選した立憲出身