衆議院選挙の結果を受け、TBSテレビが2026年分の政党交付金の配分額を試算したところ、歴史的大勝となった自民党は153億5500万円で、1月1日時点の算定額から28億3000万円増えたことが分かりました。結成後、初めて交付の対象となった中道改革連合には23億4000万円が配分されます。参議院議員が残った▼立憲民主党は31億2000万円、▼公明党は13億9800万円でした。また、▼日本維新の会は28億1700万円、▼国民民主党は27億1600万円、