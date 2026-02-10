8日に投開票が行われた第51回衆議院議員総選挙の結果を受け、日本テレビが試算した2026年の政党交付金予定金額は以下の通り。（ ）内は2025年との比較。＊自由民主党：153億5500万円（＋21億9300万円・16.7％増）＊立憲民主党：31億2000万円（ー48億9700万円・61.1％減）＊日本維新の会：28億1700万円（ー3億4200万円・10.9％減）＊国民民主党：27億1600万円（＋4億8200万円・21.6％増）＊中道改革連合：23億4000万円（比較なし）