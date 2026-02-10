元西武の平井克典投手（34）が、西武時代の監督である辻発彦氏（67）とテレ玉YouTube「ツジハツ!!」に出演。凄いと思う3人の投手を挙げた。今季からメキシカンリーグの「ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ」でプレーする平井氏。まず「お手本にしていたのは増田さん」と西武の先輩・増田達至氏の名前を挙げた。3歳上の元セーブ王は平井氏にとってプロの模範。「色々勉強させてもらった。ずっと横にいて野球に対する取