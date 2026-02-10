◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックスキージャンプ男子ノーマルヒル(大会4日目/現地9日)スキージャンプ男子ノーマルヒルを8位で終えた小林陵侑選手が、インタビューに答えました。北京五輪金メダルを獲得し2連覇を目指す小林選手。1回目に安定したジャンプ姿勢を見せ、100.5メートルを記録し130.8ポイントで全体7位につけました。2回目は104.0メートルと距離を伸ばしますが129.8ポイントにとどまり、合計260.6ポイントで8位