ヴィッセル神戸は２月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第７節でFCソウル（韓国）と神戸市御崎公園球技場で対戦している。開始７分にアクシデント。相手の攻撃を受けるなか、走って戻ってきた扇原貴宏が、プレーとは関係ない場面で左足を気にしてストップする。 背番号６はベンチに向かって何か合図を出し、そのままピッチに座り込む。ふくらはぎを痛めたか。プレー続行は不可能のようで、左