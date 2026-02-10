寒い日が続きますが皆さんが食べているのはかき氷！鹿児島名物「白熊」でおなじみの「天文館むじゃき」が11日で創業80周年を迎えます。普段の半額で楽しめるお得なフェアが開かれ、多くの人で賑わいました。（仁田尾美菜キャスター）「県外からも多くの方が訪れ鹿児島の老舗かき氷店むじゃき。私も大好き。あすで80周年を迎える」11日で80周年を迎えるのは、鹿児島市の「天文館むじゃき」です。地元の人へ感謝を伝えようと