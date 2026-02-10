障害のある人たちが作ったアート展が県庁で開かれています。個性溢れる作品は見る人の心を揺さぶり、障がい者への理解を深めるきっかけとなりそうです。（仁田尾美菜キャスター）「多くの作品が並んでいるが、すべて障害者の方が手作りしたもの。こちらは木で作られた街。新幹線やビルなど細かく再現されている」県庁の展望ロビーで始まった「インクルージョンアート展」。障害者の活躍の場を広