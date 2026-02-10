人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）方向転換を迫られそう。思い切って身を任せるのも一案。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）1つひとつのことを丁寧にこなして。満足度が大きくなりそう。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）強気なことは言わない