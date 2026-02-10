俳優の奥菜恵さんは2月9日、自身のInstagramを更新。ゲームデザイナーの堀井雄二さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】奥菜恵＆『ドラクエ』生みの親のツーショット「どちらサイドから見てもうらやましい」奥菜さんは「こんな日が来るなんて」とつづり、1枚の写真を投稿。人気作品『ドラゴンクエスト』の生みの親である堀井さんと並んで座ったツーショットを披露しています。「小学生の頃の私よ、あなたが今