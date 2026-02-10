頑張った自分へのご褒美に「ちょっといいお肉」をチョイスする人、少なくないだろう。せっかくなら、評価の高いものを食べてみたい。そんなあなたへ。ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【牛肉】をご紹介する。「牛肉」のランキング（月別、26年2月10日昼参照）より、トップ5だ。【5位】兵庫県 淡路市「淡路牛 切り落とし1.2kg」12000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】海に囲まれ自然豊かな淡路島で育てられた淡