納豆は、独特な粘り気や香りを持つ、代表的な日本の発酵食品で、大豆を原料にして作られます。では、どうやって大豆から納豆を作り出しているのでしょうか。まず、大豆を煮る、もしくは蒸して、そこに納豆菌をつけます。すると、納豆菌は、大豆に付着するタンパク質を分解しながら増殖し、同時に納豆独特のにおいや旨味成分であるアミノ酸、ビタミン類などさまざまな物質を生み出します。そして、16〜24時間ほど発酵させると、納豆