左から：熊本大学 学長の小川久雄氏、総合メディカルグループ 代表取締役社長の多田荘一郎氏熊本大学と総合メディカルグループは、日本の医療が直面する構造的課題の解決に向け、医療人財の育成・役割再定義を中核とした包括的連携協定を締結した。これにともない、2月4日に行われた調印式および記者説明会では、熊本大学と総合メディカルグループによる包括的連携の背景や概要、今後の取り組みなどについて説明した。調印式の様子