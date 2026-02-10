NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の、ヘブン先生（トミー・バストウ）に猛アタックするお嬢様役で注目を集めた北香那（28）が大ブレイク中だ。年始からはNHKよるどら『替え玉ブラヴォー！』に主演、さらにテレビ朝日系『再会〜Silent Truth〜』でも竹内涼真の恋人役を演じるなど、活躍が続いている。【写真】「セクハラ」SnowMan渡辺との距離感の近さを指摘された北香那『替え玉ブラヴォー！』で連ドラ初主演の北香那中でもNHK連