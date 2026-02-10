熊本県が来年度当初予算案をまとめました。予算規模は過去最大です。 【写真を見る】熊本県の来年度当初予算案は過去最大教育無償化に伴う経費の増加知事「果敢に、時代を支える人材の育成確保」 今日（10日）発表された熊本県の来年度当初予算案の総額は9353億円です。※今年度8448億円 教育無償化に伴う経費の増加などから、当初予算としては過去最大となっています。 熊本県 木村敬知事「必要なインフラ整備にかかる投