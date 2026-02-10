熊本県と熊本市、肥後銀行は、経済交流の拠点を、新たに台湾に設立することを発表しました。 【写真を見る】熊本×台湾の新時代へ！官民タッグで台北に経済交流の拠点を設立 熊本県と熊本市から台湾への職員派遣は初めてです。 今年4月、新たに設立されるのは、肥後銀行のシンクタンク「地方総研」の台北支店です。 支店には、それぞれ熊本県と熊本市から1人ずつ職員が研修派遣され、現地スタッフの雇用を含めて4人で業務にあ