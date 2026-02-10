JR東北線（宇都宮線）が架線切断により9日始発から運転停止したトラブルで、JR東日本は10日、架線の直径が交換基準の半分以下に細くなっていたと明らかにした。摩耗が進んだとみられる。点検状況や、適切に交換されなかった経緯を調べる。JR東によると、架線の交換は摩耗の程度によって判断し、直径8.7ミリ以下なら交換対象になる。トラブル後に断面を調べると、4.1ミリだった。昨年9月に専用車両のカメラ画像やレーザー計測で