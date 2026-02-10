¡ØÄÉÊü¤µ¤ì¤¿µ³»Î¹¥¤­À»½÷¤Ïº£Æü¤â¹¬¤»¡Ù¡ÊÅÚ¶¶¼ëÎ¤¡§Ì¡²è¡¢·ëÀ¸¤Þ¤Ò¤í¡§¸¶ºî/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÄÉÊü¤µ¤ì¤¿µ³»Î¹¥¤­À»½÷¤Ïº£Æü¤â¹¬¤»¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àµ¶À»½÷¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢²¦»Ò¤«¤éº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤¿Çì¼ßÎá¾î¡¦¥·¥Ù¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËâÊª¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ëÊÕ¶­¤ÎÃÏ¤ØÄÉÊü¡¢µ³»ÎÃÄÎÀ¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤Î½èÊ¬¤Ë¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥·¥Ù¥ë¤Ï¶ÚÆù¤¬¡Ä¤¤¤ä¡¢µ³»ÎÍÍ¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿