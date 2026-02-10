女子プロレスラーの?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が１０日、都内で会見を開き、デビュー１５周年記念大会「太陽神Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ」（３月２２日、横浜武道館）の一部対戦カードを発表した。Ｓａｒｅｅｅは、昨年までマーベラスの彩羽匠と組み、スターダムのＩＷＧＰ女子王者・朱里＆センダイガールズ・ワールド王者の橋本千紘と時間無制限１本勝負で対戦する。朱里とは昨年ＩＷＧＰ女子王座をかけ２度シングルマッチで対