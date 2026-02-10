巨人の阿部慎之助監督（４６）が１０日、臨時コーチとして宮崎春季キャンプに訪れた球団ＯＢの松井秀喜氏（５１＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー）について言及。「いい１日になりましたね」と白い歯を見せた。２年ぶり５度目の臨時コーチを務めることになった松井氏は、野手陣を前に「ＯＢの松井です。今日から３日間…、３日間しかいられないですけど、お邪魔します」と笑顔であいさつ。Ｇナインからは歓迎の拍手が送られ