ロッテのドラフト4位・櫻井ユウヤ（昌平高）は10日、楽天モンキーズとの練習試合でプロ初安打を放った。『4番・三塁』でスタメン出場した櫻井は、1回裏の第1打席、初球のスライダーを三遊間に破るレフト前安打。これが櫻井にとって嬉しい、練習試合初打席で初安打となった。櫻井は球団を通じて「ストレートを張って打席に入りましたが、スライダーが来て、体がうまく反応して打つことができました。まずは1本出てホッとして