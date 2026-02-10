Appleが、世界中の学生を対象にした毎年恒例のアプリ開発コンテスト「Swift Student Challenge」の応募受付を開始しました。今回も、特に優秀な受賞者を米Apple本社で開かれる3日間の特別なプログラムに招待するほか、全受賞者にAppleからの特別ギフトが贈られます。応募の締め切りは2月28日まで。Swift Student Challengeは、プログラミング言語のSwiftとXcodeを活用し、地域社会やその先にある現実世界の課題を解決するアプリの