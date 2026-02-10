今年、フォーエバーヤングが勝てば勝つほど、様々な記録が動く。海外Ｇ１・３勝目となれば、エイシンプレストン（０１年香港マイル、０２＆０３年クイーンエリザベス２世Ｃ）、モーリス（１５年香港マイル、１６年チャンピオンズマイル、香港Ｃ）、ラヴズオンリーユー（２１年クイーンエリザベス２世Ｃ、ＢＣフィリー＆メアターフ、香港Ｃ）に並ぶ日本調教馬の海外Ｇ１最多勝となる。また、海外重賞５勝目は自らが持っている