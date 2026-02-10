オリックス・山崎颯一郎投手が、１１日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板する。２月１日のキャンプインから４度のブルペン入りを果たし、この日は立ち投げで状態を確認。「真っすぐが基本になりますけど、どれだけカーブとフォークがしっかり投げられるか」とテーマ設定した。２５年は２８試合で防御率４・２８だったが、９月以降の８試合だけで１勝４ホールドを記録。自信を深めつつあるのが、フォークとチェンジアッ