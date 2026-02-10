8日、投開票が行われた衆議院選挙、長野2区で初当選した自民党の藤田ひかるさんに10日、当選証書が手渡されました。藤田さんは「期待に応えられるよう全力で働きたい」と決意を新たにしました。10日、松本市で県の選挙管理委員会から当選証書を受け取ったのは、自民党の藤田ひかるさんです。藤田さんは、8日、投開票の衆議院選挙・長野2区で、10万4000票あまりを獲得し、初当選を果たしました。県内の小選挙区で女性が当選するのは