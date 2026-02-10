俳優の本田響矢が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。【全身ショット】トラッドな趣を感じさせる着こなしを披露した本田響矢本田はツイードジャケットにデニムを組み合わせた、トラッドな趣を感じさせる着こなし。首元のシルクスカーフが優雅なアクセントになり、さわやかな魅力を引き立てており、本田は「全体的に遊び心のあるスタイルがジョナサンらしさを感じます