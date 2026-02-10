中井亜美＝1月、北京（共同）【ミラノ共同】フィギュア選手を悩ませてきた使用曲の著作権問題が、ミラノ五輪で再燃した。権利者から使用を認められなくなるケースが相次ぎ、対応に苦慮。出場を目前に音楽変更を迫られる事態も起きている。「最終的に望んだ通りになってうれしい」。スペイン男子のグアリノサバテは7日、安堵の表情を浮かべた。「ミニオンズ」の楽曲を巡り、1月末に著作権者から不許可の通知が届いた。SNS投稿が