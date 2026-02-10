【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日は10日、スピードスケートのショートトラック女子500メートル予選で金井莉佳（日大）は3組2着で12日の準々決勝に進んだ。中島未莉（トヨタ自動車）は2組3着で敗退した。