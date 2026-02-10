スポーツカー並みの加速がスゴい「新型C-HR」！2026年2月12日よりカナダ・トロントで開催される「カナディアン・インターナショナル・オートショー」において、トヨタの新たな電気自動車（BEV）「C-HR（2026年モデル）」を北米で初公開します。なお、この新型C-HRは、2026年春にカナダ全土のトヨタディーラーでの展開が予定されています。【画像】超カッコいい！ これが新型「C-HR」です！（30枚以上）C-HRは、C-SUVセグメン