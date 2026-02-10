元「シブがき隊」メンバーが年1万キロ走る「愛車」2025年12月23日、元シブがき隊でタレントの布川敏和さんがInstagramを更新し、「冬支度で、おNEWのスタッドレスタイヤに履き替えてきた!」とつづり、愛車のタイヤを交換して冬仕様にしたことを報告しました。 今回、タイヤ交換したクルマは、ホンダのコンパクトSUV「ヴェゼル」。今まで、自身のSNSやブログにて頻繁に紹介していた布川さんの長きにわたる愛車です。【画像】超