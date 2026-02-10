◆ソフトバンク春季キャンプ（10日、宮崎）ようやくお見えになった。王貞治球団会長だ。昨年末に体調を崩したことを考慮し、今年の2月1日は主にC組（3、4軍）が練習を行う筑後市のファーム施設で迎えていたが、体調も万全に近い状態に回復したことから、福岡から宮崎入りした。第2クールまで（1〜8日）を視察した筑後では、すべての練習日に顔を出す?皆勤賞?だったと聞く。「毎日野球に触れられることで、日に日に元気になっ