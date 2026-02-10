2400平米に370台がひしめく『クレーン横丁 極』が船橋に爆誕！ 10円プレイから日用品まで“極”級の品揃え千葉県船橋市のコーナン船橋花輪インター店内に、クレーンゲーム専門店『クレーン横丁 極』が2026年2月10日（火）オープンしました。千葉県初出店となる同店は、約2400平米という圧倒的な広さを誇るまさに、“極”規模のエンタメスポットです。店内には約370台もの多様な機種がずらりと並び、ビッグサイズの景品を狙