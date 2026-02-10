2年連続のプラス予算です。県の新年度の当初予算案が発表され、24年ぶりに9000億円台に上りました。塩田知事は、重要政策として直面する物価高への対応を掲げ、「鹿児島の暮らしを守る」と強調しました。塩田知事が新年度の当初予算案を発表しました。（塩田知事）「総額は9207億2400万円です。物価高から鹿児島の暮らしを守るため生活者や事業者の負担の軽減、県内産業の持続的な賃上げ環境の整備に取り組んでいきます」今