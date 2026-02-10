6人が死亡した三幸製菓の工場火災から、2026年2月11日で4年です。10日、現場となった工場で慰霊式が開かれました。 10日朝、三幸製菓の幹部7人が現場の工場に建てられた慰霊碑に花をたむけました。 2022年2月11日深夜、村上市の三幸製菓荒川工場で発生した火災。 ■澤田亮二UXカメラマン 「現場上空では、まだ煙が上がっています。屋根の大部分が焦げていて、一部は剥がれ落ちています。」 火が消し止められたのは約12