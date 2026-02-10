大阪・生野区にある、新鮮な魚と鍋料理が人気の「田島屋」。創業から５５年、兄弟で店を切り盛りし、地域に根ざして歩んできた名店。今も変わらぬ味を守り続け、地元の人たちに愛されている。名物の鍋は、素材の旨みを活かしたシンプルダシがベースで人気は、とり鍋とてっちり鍋。一人前の量がしっかり多く、食べ応えも十分。そこに合わせるのが、コクがありながらもさっぱりした後味の自家製ポン酢。気取らず楽しめる雰囲気で