くしゃみ、鼻水、目のかゆみ。花粉症の方にはつらい季節がやってきました。今週末にかけて気温が上がり、花粉の飛散も本格化しそうです。花粉症を少しでも楽にするため、クリニックで対策を聞いてきました。ウェザーニュースの１月の発表によりますと、花粉の飛散は、すでに少しずつ始まっています。(荒場梨瑚 気象予報士)「スギ花粉は2月中旬頃から飛散が始まり、3月上旬にピーク、その後は3月下旬にヒノキ