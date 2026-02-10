2月8日の衆議院選挙で小選挙区を勝ち抜いた当選者らに10日、当選証書が授与されました手渡されました。愛知県庁で行われた授与式には、愛知の小選挙区を勝ち抜いた当選者らが出席し、前職を破り初当選の愛知3区・水野良彦さんや、5区・岡本康宏さん、16区の元小牧市長・山下史守朗さんの姿も見られました。自民・水野良彦さん(52)：「どの政権であっても自分の経験を生かして、国を前に進める、進めたいなと思います」自民・岡