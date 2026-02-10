学校での暴力行為の実態です。熊本市教育委員会は、子どもから教職員への暴力行為が増えていると明らかにしました。学校現場で何が起きているのでしょうか。10日開かれた、熊本市総合教育会議。学校や教育現場の現状や様々な課題について議論を交わしました。教育委員会が明らかにしたのが、学校での「暴力行為の実態」です。熊本市の大西一史市長が「子どもの暴力がこんなにエスカレートしているのか」と嘆くほどで、児童や