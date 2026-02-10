俳優やモデルとして活躍する中条あやみさんが10日、熊本県庁を訪れました。木村知事やくまモンと熊本の魅力について語り合いました。くまモンが出迎える中、県庁に到着した中条あやみさん。イメージキャラクターを務めるJR西日本のCMの撮影で熊本を訪れました。■中条あやみさん「もっともっといろんな方に熊本を一緒に楽しんでもらえたらいいなって思うので、皆さんで熊本をより盛り上げていけたらいいなと思う」