アミュプラザくまもとが、2月20日から50％のプレミアムがついた商品券を販売します。 【写真を見る】アミュプラザくまもと熊本市40％＋JR熊本シティ10％＝5000円分のプレミアム付き商品券販売2月20日から 物価高対策としての熊本市からの助成を活用します。 今日（10日）、アミュプラザを運営するJR熊本シティが会見で明らかにしました。 JR熊本シティ 永田史朗 社長「5年間、多くのお客様にお世話になっている。還元して