肥後銀行の研究機関が台湾の台北に進出です。台北支店には県や熊本市の職員も派遣され、行政と連携して台湾企業の誘致を狙う考えです。台湾の台北に新設されるのは、肥後銀行が100パーセント出資する研究機関株式会社地方総研の台北支店です。肥後銀行によりますと、地方総研台北支店は、県内の自治体や企業の台湾視察に同行して商談を支援するほか、台湾での企業誘致セミナーなどに取り組むということです。 また