【ミラノ＝結城和香子】ミラノ・コルティナ五輪の大会組織委員会は１０日の定例記者会見で、一部選手に授与されたメダルが破損した事例が相次ぎ、製作したイタリア造幣局が破損したメダルを回収・修理することを明らかにした。広報部長は「メダルは選手が成し遂げたことの象徴であり、最高の品質を保証する」と強調した。ロイター通信によると、授与直後にメダルが割れたり、リボンが取れたりする事例が複数報告されていた。フ