自民党を率いて衆院選で地滑り的勝利を収めた高市早苗首相/Kim Kyung-Hoon/AFP/Getty Images東京（CNN）早期解散総選挙は、自らのキャリアを犠牲にしかねないリスクのある賭けだった。それでも今や高市早苗首相は、過去70年以上で最も強力な多数派を抱える政権を手にするに至った。堂々と保守派を標榜（ひょうぼう）する高市氏に、米国のトランプ大統領も称賛を惜しまない。高市氏がどのようにして今回の勝利を実現したのかを以下